Il tecnico bianconero schiera Leali in porta, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis e D’Orazio in difesa, Collocolo, Buchel e Saric in mediana con Fabbrini a supporto di Bidaoui e Dionisi

Como–Ascoli match valido per la terza giornata di Serie B, sabato 11 settembre ore 14 stadio “Sinigaglia”.

Formazioni uffiiali

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Varnier (68′ Bertoncini), Scaglia, Ioannou; Iovine, Bellemo, H’Maidat (75′ Arrigoni), Chajia (83′ Gatto); Cerri (75′ Gabrielloni), La Gumina (68′ Gliozzi). A disposizione: Facchin, Solini, Cagnano, Kabashi, Parigini, Arrigoni, Bovolon, Luvumbo All.: Gattuso

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Collocolo (61′ Maistro), Buchel (70′ Eramo), Saric; Fabbrini (61′ Caligara); Bidaoui, Dionisi (84′ De Paoli). A disposizione: Guarna, Tavcar, Salvi, Quaranta, Felicioli, Spendlhofer, Caligara, Castorani, Donis All.: Sottil

Arbitro: Giua (Olbia). Assistenti: Miele (Torino) e Della Croce (Rimini). IV Ufficiale: Scarpa (Reggio Emilia). Var: Serra (Torino) e Margani (Latina)

RETI:

AMMONIZIONI:Buchel, Saric (A), Cerri (C), Varnier (C), H’Maidat (C), Bertoncini (C)

ESPULSIONI:

NOTE: 4′ minuti di recupero nel secondo tempo.

Spettatori: tot. spettatori 2.297, tot. incasso: 34.233 euro



CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ termina il match

94′ Bidaoui pericoloso conquista un corner

90′ assegnati 4 minuti di recupero, Maistro a terra soccorso dai sanitari

90′ rischia ancora l’Ascoli, Gliozzi ci riprova da distanza ravvicinata di testa e palla fuori di pochissimo

89′ Gliozzi sfiora il pari con un colpo di testa che accarezza il palo alla destra di Leali

87′ Bidaoui vicino al gol rienrra sul destro e calcia dal limite, bravo Gori che devia in cornerx

80′ Gabrielloni pericoloso in area ma pescato in offside

72′ GOL DIONISI. Dal dischetto Dionisi non sbaglia e porta in vantaggio il Picchio

71′ scambio Maistro -Dionisi, poi Maistro viene atterratto in area da Vignali, rigore per il Picchio

63′ Dionisi servito entra in area, si allarga e tira, chiede il corner ma l’arbitro concede la rimessa dal fondo

61′ doppio cambio Ascoli, dentro Maistro e Caligara, per Collocolo e Fabbrini

58′ Chajia ancora cerca la porta con un tiro a giro dal limite, palla deviata in corner

55′ occasione Ascoli con Fabbirni che calcia sfruttando un rimpallo sul tiro di Bidaoui, palla sul fondo

48′ Chajia pericoloso con un tiro a giro, para Leali ma l’arbitro segnala l’offside

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione senza recupero

44′ ancora una volta Leali dice no stavolta a Iovine che calcia forte in mezzo dalla linea di fondo

41′ Saric serva Bidaoui in area, stop e sterzata a destra, conclusione debole

39′ quarta palla gol per il Como, Leali compie un miracolo in uscita su La Gumina solo in area

35′ brutto fallo di Iovine che entra sul ginocchio di D’Orazio, dolorante il terzino bianconero

34′ altra palla gol per il Como con La Gumina che corregge di testa un cross proveniente dalla sinistra, palla che termina di poco sopra la traversa

33′ Pericoloso Chajia che si gita sulla trequarti, libera il destro e mira l’angolino basso, bravissimo Leali a deviare in corner

31′ Occasione Como. offside di Cerri che aveva superato la difesa bianconera e servito Vignali al centro area che di piatto spara sopra la traversa

27′ ammonito Cerri per una brutta entrata su Saric a centrocampo

22′ sgambetto di Buchel su Chajia a centrocampo e ammonizione per il centrocampista bianconero

18′ Occasionissima Como. Bellemo recupera palla a centrocampo, inbecca in area con un filtrante Cerri che senza guardare tira in porta una botta di collo destro che Leali riesce a mettere in corner

13′ secondo corner per l’Ascoli, stavolta conquistato da Bidaoui che aveva superato sulla sinistra Bellemo cercando Dionisi al centro area

8′ numero di La Gumina che aggira Bottheghin sulla destra poi sulla linea di fondo cerca il tiro che termina sull’esterno della rete

7′ cross di Iovine a centro area, nessun problema per Leali che lascia scorrere sul fondo

5′ partita equilbrata, l’Ascoli cerca gli spazi per affondare, punizione per il Como a centrocampo per un fallo di Botteghin

0′ – inzia il match, sul pallone La Gumina del Como

