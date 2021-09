CASTIGNANO – Di seguito una nota giunta in redazione il 13 settembre da Questione Natura.

San Martino è “Mask Free”

Abbiamo fatto la quinta uscita alla ricerca delle mascherine disperse nell’ambiente per il comune di Castignano. Anche il bellissimo borgo di San Martino si qualifica come uno dei posti più puliti dove siamo stati: abbiamo trovato solamente 5 dispositivi di protezione individuale anti-Covid. Inoltre siamo rimasti incantati dalla bellezza di questo paese incastonato tra calanchi e folklore e dall’ospitalità dei suoi abitanti (fate un salto al Ristorante-Pizzeria Terenzio, i titolari sono fantastici e si mangia davvero bene). Un grazie particolare va al sindaco Fabio Polini, in totale abbiamo raccolto solamente 37 mascherine da quando abbiamo iniziato le raccolte a Castignano, si vede l’attenzione e l’amore che ha per il suo paese.

E ai magnifici Sabrina e Roberto per la presenza e l’interesse e tutto quello che fanno per l’ambiente. Grazie anche a tutti i castignanesi. La scoperta continua.

