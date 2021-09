ASCOLI PICENO – Riprenderà sabato 25 settembre il corso di yoga olistico presso la Palestra Phisiko Restyle Gym in via dell’Aspo ad Ascoli, numero 62.

Il corso si svolgerà ogni sabato dalle ore 9 alle ore 10.

“Diventa nostro associato e potrai partecipare ad un corso – dicono i dirigenti del Circolo Acli Oscar Romero che promuovono l’iniziativa – che intende far conoscere una attività sana come quella dello yoga, che da evidenti benefici per la salute di coloro che la praticano”.

Ogni lezione, tenuta dall’insegnante Eugenia Brega, ha la durata di un’ora.

L’iniziativa viene realizzata grazie alla collaborazione di U.S. Acli Marche Aps e Teatro delle Foglie. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

