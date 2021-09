ASCOLI PICENO – È stata presentata lunedì 13 settembre presso la sede Confartigianato di Ascoli Piceno la nuova convenzione tra l’Associazione e la Serma Srl, soggetto accreditato per la formazione.

L’accordo prevede, tra l’altro, condizioni di favore per gli iscritti alla Confartigianato che vorranno iscriversi al nuovo corso per l’Autotrasporto, riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, le cui iscrizioni sono aperte da oggi al link: www.serformazione.it (scadenza 29 ottobre)

Il corso di idoneità professionale è rivolto ai soggetti che intendono intraprendere l’attività di autotrasporto merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore ai 35 quintali ed è finalizzato alla preparazione dei candidati che sosterranno l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi della U. E., requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.

Erano presenti: Daniele Ricciotti, Responsabile sede Confartigianato AP che ha dato avvio ai lavori presentando i protagonisti della mattinata; Natascia Troli, Presidente del direttivo territoriale Confartigianato AP, ha illustrato i dettagli della convenzione con Serma srl e i vantaggi per gli associati, Paolo Zengarini, Responsabile Trasporti Confartigianato MC-AP-FM, ha dettagliato i problemi della categoria, con particolare riferimento alle carenze infrastrutturali del territorio, la scarsa programmazione dei lavori che interessano la rete viaria nonché il difficile passaggio generazionale e l’accesso alla professione che interessano attualmente gli autotrasportatori; Giuseppe Sermarini e Monica Giardini, rispettivamente Responsabili Amministrativo e di Progetto della Serma srl hanno illustrato il corso che comprende ben 150 ore di lezione e inizierà il 4 dicembre per concludersi il 27 marzo del prossimo anno; requisito per la partecipazione è l’assoluzione dell’obbligo scolastico. Gianluca Sermarini, Responsabile qualità Serma srl, inoltre, ha comunicato che, in virtù della convenzione appena stipulata, le imprese iscritte alla Confartigianato beneficeranno di uno sconto sul costo del corso pari al 15%.

