A causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, del progressivo depauperamento degli impianti si soccorso e dell’andamento siccitoso stagionale, per garantire una equa distribuzione della risorsa idrica disponibile, la Ciip spa si vede costretta ad estendere la sospensione dell’erogazione idrica nelle ore notturne, dalle ore 22 alle ore 6, alle seguenti ulteriori zone territoriali, che si aggiungono a quelle già comunicate la settimana scorsa, come meglio sotto specificato per ogni zona interessata.

Come già anticipato, si ribadisce che la sospensione dell’erogazione idrica alle utenze, tramite chiusura dei serbatoi alle zone di volta in volta comunicate, rappresenta l’unica misura atta a garantire un’equa distribuzione della scarsa risorsa idrca disponibile e sarà prograssivamente estesa in relazione all’andamento delle portate sorgentizie, alla disponibilità degli impianti di soccorso, alla domanda idrica da parte delle utenze e all’andamento climatico.

ULTERIORI ZONE SOTTOPOSTE ALLA LIMITAZIONE DELL’EROGAZIONE IDRICA, CHE SI AGGIUNGONO A QUELLE COMUNICATE LA SCORSA SETTIMANA

La popolazione residente nelle aree d’influenza sotto elencate sarà interessata dall’interruzione notturna, a partire da mercoledì 15 settembre dalle ore 22 alle ore 6.

SERBATOIO soggetto a chiusura COMUNE AREA di influenza ACQUASANTA ACQUASANTA TERME Centro urbano – Frazione Santa Maria e Castel di Luco CENTRALE NUOVO ACQUASANTA TERME Frazione Centrale PAGGESE NUOVO E VECCHIO ACQUASANTA TERME Frazione Paggese SPINETOLI CENTRO URBANO SPINETOLI Centro urbano Spinetoli COLLI PENSILE – VECCHIO – NUOVO COLLI DEL TRONTO Centro urbano – Villa San Giuseppe VILLA MORGANTI COLLI DEL TRONTO Centro urbano CASTIGNANO CENTRO URBANO CASTIGNANO Centro urbano ROTELLA CENTRO URBANO ROTELLA Centro urbano ROCCAFLUVIONE MARSIA ROCCAFLUVIONE Centro urbano MOZZANO ASCOLI PICENO Frazione Mozzano SAN SALVATORE ASCOLI PICENO Ascoli zona Pennile FOLIGNANO SAN BENEDETTO FOLIGNANO Folignano centro urbano VILLA PIGNA NUOVO E VECCHIO FOLIGNANO Folignano Villa Pigna e Case di Coccia VIA ALESSANDRIA FOLIGNANO Villa Pigna – zona via Arezzo – viale Ancona – Viale Assisi e limitrofe CASALUNGA FOLIGNANO Folignano Piane di Morro COLLE CESE URBANO CASTEL DI LAMA Villa Chiarini – Piattoni – Forcella – Cabbiano – Valentino – Villa Sanbuco – Casette – via della Liberazione SEGHETTI ASCOLI PICENO + CASTEL DI LAMA Zona Villa S. Antonio (a nord di ferrovia) VIA DELLA PIOGGIA ASCOLI PICENO + CASTEL DI LAMA Zona Villa S. Antonio (a nord di ferrovia) MONSAMPOLO PAESE MONSAMPOLO DEL T. Centro urbano COLLE RIPATRANSONE Centro urbano SANTA LUCIA PANORAMICA SAN BENEDETTO DEL T. Via Santa Lucia e traverse; Strada Panoramica e traverse MIRAMARE MONTEPRANDONE Via Miramare e traverse; Via Tevere e traverse; C.da Fontevecchia; C.da Bora Ragnola; C.da Bora Ragnola; C.da Colle S. Angelo; SP 54 e traverse SANTA MARIA DELLE GRAZIE MONTEPRANDONE C.da Santa Maria delle Grazie; via San Giacomo e traverse, SP 54 e traverse MONTOTTONE SAN LORENZO MONTOTTONE Centro urbano -Zona Ind.le e zona limitrofa alla SP Montottonese nord PEDASO NUOVO PEDASO + ALTIDONA Pedaso centro urbano e Marina di Altidona VILLA PASSERI SOTTO (C.DA CROCE) – QUERCIE ALTIDONA Zona Aso – contrada Carbuccio – contrada Svarchi COMUNANZA CAPOLUOGO COMUNANZA Centro urbano – Utenze dal Piazzale “Discount Tigre (compresa Via Cavour)” a “Generi Alimentari Conad”

Data la precaria situazione dell’approvvigionamento si è richiesto alle Prefetture e a tutte le Amministrazioni Comunali di sensibilizzare l’utenza al contenimento dei consumi, chiedendo la pubblicazione di idonee Ordinanze Sindacali raccomandando a tutta la cittadinanza di utilizzare l’acqua con oculatezza e per le sole esigenze igienico – potabili, specificando che utilizzi non consentiti, quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi, ecc. con l’acqua potabile, sono proibiti. Si è anche richiesto alla Polizia Locale di vigilare sul corretto uso della risorsa idrica e di applicare ai trasgressori le sanzioni normativamente previste.

La Ciip spa RACCOMANDA agli Uffici pubblici, all’utenza civile, commerciale, produttiva e sanitaria, a porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti ad autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti e, nel caso in cui non si disponga degli stessi, di installare impianti ex-novo ed essere pronti alla loro attivazione.

