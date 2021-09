ASCOLI PICENO – Grande successo per la tappa a Castel Trosino di ‘MArCHESTORIE’, che nel weekend ha animato il borgo alle porte di Ascoli con passeggiate, laboratori creativi e il suggestivo spettacolo della Compagnia dei Folli.

“La nostra idea di città – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – va nella direzione di valorizzare anche le frazioni e i borghi che circondano Ascoli. Eventi come ‘MArCHESTORIE’ rappresentano una grande opportunità per far conoscere questi luoghi e creare sempre più un’identità cittadina comune, all’insegna della cultura e delle bellezze che caratterizzano il nostro territorio”. La Compagnia dei Folli ha messo in scena lo spettacolo funambolico “La leggenda di San Giorgio e il drago”, in uno scenario da fiaba come quello del borgo storico di Castel Trosino.

L’assessore agli eventi, Monia Vallesi, ha stilato un resoconto della manifestazione: “Questa iniziativa è nata dalla volontà di far tornare a brillare un borgo bellissimo come Castel Trosino, ripercorrendo la storia medievale che lo caratterizza. È stata – ha aggiunto – una bella opportunità resa possibile grazie al Bim Tronto, alla Regione Marche e al Comune di Ascoli, che vogliono valorizzare un luogo importante per il nostro territorio anche nell’ottica della candidatura a Capitale italiana della cultura 2024”.

Il progetto è stato sostenuto dall’assessorato alla cultura della Regione Marche, in collaborazione con Amat e Fondazione Marche Cultura, con il coordinamento e co-finanziamento del Bim Tronto e la collaborazione di realtà del territorio, tra cui Mete Picene e Comete Impresa Sociale per la programmazione delle attività esperienziali inclusive.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.