ASCOLI PICENO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 15 settembre, dal sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti.

Nella mattinata di ieri, a meno di 24 ore dall’inizio del nuovo anno scolastico, è pervenuta agli uffici competenti del Comune di Ascoli Piceno la comunicazione che la ditta Tundo Vincenzo SpA, aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico, non sarebbe stata in grado di garantire tale servizio nella giornata odierna e in quelle immediatamente successive. Una comunicazione, come detto, arrivata a poche ore dal suono della campanella e che, come immaginabile, ha creato non poche problematiche all’Amministrazione Comunale: il rischio concreto è stato infatti quello di lasciare “a piedi” oltre 600 studenti iscritti presso gli istituti scolastici di Ascoli Piceno, che non avrebbero potuto fruire dell’importante servizio.

Per questo motivo, mi sono personalmente attivato con la mia segreteria e con il Dottor Paolo Ciccarelli, dirigente comunale dei servizi Pubblica Istruzione, Refezione e Trasporto Scolastico, per trovare una immediata soluzione a una grave problematica dovuta a un altrettanto grave inadempimento della ditta aggiudicatrice del servizio. Grazie al lavoro del Dottor Ciccarelli e di tutto l’ufficio preposto, in data odierna il trasporto scolastico nel Comune di Ascoli Piceno è stato garantito dalla ditta Fratarcangeli Cocco, già gestore del servizio lo scorso anno e secondo classificato nella graduatoria di quest’anno. In brevissimo tempo la ditta Fratarcangeli, con tutto il proprio personale, si è diligentemente attivata con tutte le procedure del caso, affinché in data odierna fosse garantito il prezioso servizio di trasporto scolastico. Voglio dunque pubblicamente e calorosamente ringraziare la ditta Fratarcangeli per la professionalità e la competenza mostrati.

E soprattutto per la loro encomiabile disponibilità, che ha permesso di trovare una immediata soluzione a una grave problematica. Grazie anche a tutti gli autisti che si sono resi disponibili in così poco tempo e agli assistenti che hanno firmato i loro contratti solo nella serata di ieri. Nella giornata odierna il servizio di trasporto scolastico è stato così garantito per tutti gli studenti iscritti nelle scuole di Ascoli Piceno, e sarà ulteriormente garantito anche nei giorni a venire.

