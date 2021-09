ASCOLI PICENO – Una giornata di sport in compagnia del nostro fido. Domenica 19 settembre, con partenza alle ore 17,30 dal piazzale antistante la stazione, si svolgerà una camminata a 6 zampe in compagnia dei nostri amici cani.

Si tratta di una iniziativa organizzata da Asd Aps Nicola Tritella, Scuola di educazione cinofila My Dog e U.S. Acli Marche, col sostegno della Fondazione nazionale delle comunicazioni.

La partecipazione è gratuita (opportunamente al guinzaglio con collare o pettorina) ma occorre prenotare inviando un sms o un messaggio Whatsapp al numero 3939365509.

Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. Si consigliano abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua. Per i cani invece occorre avere la museruola, i sacchetti per le deiezioni ed acqua. In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata ad altra data.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.