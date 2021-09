ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 16 settembre, dal Comune di Ascoli Piceno.

Con l’Ordinanza 616 del 15 settembre l’Amministrazione Comunale dispone di dover procedere al trasferimento temporaneo del mercato ambulante di Piazza Arringo, nel giorno sabato 18 settembre 2021, secondo le seguenti specifiche:

che tale spostamento avvenga, alla luce delle molteplici e contingenti problematiche connesse alla gestione del traffico veicolare e pedonale nel periodo di notevole afflusso, alle modifiche al sistema della viabilità, conseguenti messa in sicurezza di immobili per danni sismici, nonché al fine di assicurare, nel perdurante periodo di crisi economica, accentuato dai riflessi dell’emergenza epidemiologica da Covid, l’interesse imprenditoriale ed economico degli operatori economici, – secondo le seguenti specifiche organizzative: trasferimento temporaneo di tutti gli operatori del mercato ambulante di Piazza Arringo in Viale Kennedy;

La collocazione dei posteggi dovrà avvenire in base alle indicazioni e prescrizioni dettate dal Reparto di Polizia Commerciale del Comando di Polizia Municipale adottate, generalmente, sulla base del criterio di anzianità di graduatoria.

Si dispone al fine di consentire in Piazza Arringo lo svolgimento della manifestazione “Festa del Picchio”, nonché, di contemperare l’interesse pubblico con l’interesse imprenditoriale ed economico degli operatori economici:

il trasferimento temporaneo del mercato ambulante di Piazza Arringo nel giorno sabato 18 settembre 2021.

tutti gli operatori del mercato esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche devono garantire il rispetto integrale Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione 595 del 17 maggio 2021 e delle Linee Guida per la ripresa delle attività economico e sociali emesse, con Ordinanza del Ministero della salute in data 29/05/2021, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge 18 maggio 2021, 65, nonché il rispetto di tutte le normative di settore, delle misure igienico sanitarie e delle misure di sicurezza delle condizioni di lavoro e, in generale, della safety e security;

