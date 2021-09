ASCOLI PICENO – Pomeriggio di cultura ad Ascoli. Venerdì 24 settembre alle ore 17.45 la scrittrice Francesca Mattei presenterà la raccolta di racconti Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa, suo esordio pubblicato da Pidgin edizioni. L’evento si svolgerà in largo Crivelli, la piazza antistante la Libreria Prosperi. Dialogherà con l’autrice Daniele De Angelis (libraio).

Il libro

Tra le viuzze e i baretti, tra i brindisi con birre economiche e le sniffate nei bagni, personaggi immobilizzati e anestetizzati dalla noia e dall’arrendevolezza vibrano in una continua tensione verso l’evasione. Donne che si mettono a nudo rinunciando ai propri abiti, strappandosi le proprie croste e persino abbandonando la propria pelle, che riducono in cenere ciò che hanno coltivato con minuzia e pazienza, che soffrono l’inconciliabilità delle proprie personalità con le aspettative della società. Con un linguaggio secco, rapido e ritmico, Francesca Mattei rappresenta in questi racconti una stasi nervosa frutto di forze contrastanti – il peso delle radici e l’accelerazione dell’inebriamento – che permeano le ombre malinconiche di piccole cittadine o case opprimenti da cui sembra non esserci via di fuga, fino a quando questa via di fuga non viene spalancata con la forza.

L’autrice

Francesca Mattei ha studiato sociologia e vive in una piccola città al confine tra Toscana e Liguria. Alcuni dei suoi racconti sono apparsi su Verde Rivista, l’Elzeviro, Clean Rivista, Split, Voce del Verbo, Narrandom, Malgrado le Mosche e nell’antologia “Vite sottopelle. Racconti sull’identità”, edita da Tuga Edizioni in collaborazione con la rivista Reader For Blind.

Per informazioni: 0736 259888 – WhatsApp 329 1979667 – e-mail libreriaprosperi@hotmail.it

Instagram libreriaprosperi

