In anteprima nazionale l’atteso debutto de “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams per la regia di Pier Luigi Pizzi

ASCOLI PICENO – Si apre il sipario del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno che conferma la sua vocazione di luogo privilegiato per la creazione artistica, luogo vivo, abitato da artisti e lavoratori dello spettacolo ospitando nel mese di settembre e ottobre il progetto Ventidio Basso casa del Teatro. Residenze d’artista promosso dal Comune di Ascoli Piceno con Amat e realizzato con il sostegno di Regione Marche e MiC.

A inaugurare il cartellone il 21 e 22 settembre in anteprima nazionale l’atteso debutto de La dolce ala della giovinezza di Tennessee Williams con Elena Sofia Ricci per la regia di Pier Luigi Pizzi, che tornerà in scena nelle Marche al Teatro Sperimentale di Pesaro dal 30 settembre al 3 ottobre.

“La proposta del Teatro della Toscana di pensare a un progetto di regia per La dolce ala della giovinezza – afferma il Maestro Pizzi al lavoro con la compagnia in questi giorni al Ventidio Basso per l’allestimento dello spettacolo -, è stato di grande stimolo e dopo un’attenta lettura, ho accettato, forte del fatto che avrei avuto la presenza nel cast, di Elena Sofia Ricci, nel ruolo della protagonista. Come d’abitudine il mio progetto comprende l’ambientazione e i vestiti. Williams ha una straordinaria abilità a costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso. Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato a una triste fine, una volta che ha perduto il suo unico bene, la gioventù. Ma Williams, da grande drammaturgo è capace sempre di stupirci, sovvertendo genialmente il destino della nostra eroina”.

Ad affiancare in scena l’attrice ci sarà Gabriele Anagni con Chiara Degani, Flavio Francucci, Giorgio Sales, Alberto Penna, Valentina Martone, Eros Pascale, Marco Fanizzi. Le scene e i costumi sono di Pier Luigi Pizzi, le musiche composte da Stefano Mainetti, la produzione è di Fondazione Teatro della Toscana – Best Live.

Ventidio Basso casa del Teatro. Residenze d’artista prosegue il 9 e 10 ottobre con il debutto stagionale di Promenade De Santé di Nicolas Bedos con Filippo Timi e Lucia Mascino per la regia di Giuseppe Piccioni, una produzione di Marche Teatro.

Informazioni e prevendita: biglietteria Teatro Ventidio Basso 0736 298770, biglietterie circuito Vivaticket e on line su www.vivaticket.com, AMAT 071 2072439. Inizio spettacoli ore 20.30.

