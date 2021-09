MONTEGALLO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 19 settembre, da Questione Natura.

Ambientiamoci Insieme di Questione Natura: Camminata ecologica per Abetito di Montegallo. Siamo stati con i nostri amici di Montegallo per una passeggiata alla ricerca dei rifiuti e delle mascherine disperse per l’ambiente. Abbiamo scoperto tanta storia e un percorso di Castagneti immerso nel fantastico scenario naturale montegallese. I rifiuti raccolti non erano troppi:

• 2 mascherine;

• tanta, troppa guaina;

• 1 ombrello;

• polistirolo;

• 5 sacchi carichi di rifiuti.

La situazione era buona anche grazie a questi fantastici ragazzi e signori che ci tengono davvero tanto al loro territorio e sono sempre attivi per la difesa e la salvaguardia dei diritti della natura e dei Montegallesi. Alla fine Marco ci ha offerto un piacevole “rinfresco” dove abbiamo potuto conoscerci meglio e approfondire temi importanti per il futuro.

Grazie di cuore anche a Cristina Farnesi per essersi unita a noi con la sua indistruttibilità.

