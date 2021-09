ASCOLI – Successo di partecipanti per i corsi base di Nordic Walking che si sono svolti nella pinetina vicino al “Caffè Pineta” e a “Angolo del vinaio” in via Piceno Aprutina 48 ad Ascoli.

Si è trattato di 4 lezioni tenute dall’istruttore della Scuola Italiana di Nordic Walking Tonino Luciani alle quali hanno partecipato cittadini di ogni età provenienti da Marche ed Abruzzo.

L’iniziativa è curata dall’U.S. Acli Marche, rientra nel progetto “Turismo di senso”, di cui è capofila l’Associazione Anni Verdi, ed è finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Art. 72 D. Lgs. 117/2017).

Un progetto che vede il sostegno e la collaborazione di Bim Tronto, Mete Picene, Acli Arte e Spettacolo Ascoli Piceno, Cooperativa sociale Habilis, Cta Ascoli Piceno ed Ipsia Ascoli Piceno.

Nelle prossime settimane l’U.S. Acli realizzerà ulteriori corsi base di Nordic Walking.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche oppure si può contattare il numero 3442229927.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.