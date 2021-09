ASCOLI PICENO – Il Bim Tronto annuncia una nuova fondamentale opportunità per il territorio: l’avvio del corso di formazione in “Manager dell’accoglienza turistica e del turismo industriale (Tecnico Del Marketing Turistico)”.

“Una opportunità irrinunciabile per il territorio e per tutti coloro che vogliano occuparsi dell’accoglienza turistica in modo professionale. L’ente che presiedo ha avviato da diverso tempo un sostegno ben saldo e costante al comparto turistico-culturale del Piceno e quest’ultima azione segue coerentemente la direzione intrapresa con Mete Picene e le ulteriori progettualità in atto”, spiega il presidente Luigi Contisciani.

In Ats con una prestigiosa compagine di partenariato che conta numerosi enti marchigiani tra cui l’Istao, l’ente ha infatti sviluppato una nuova progettualità di strategica importanza per il Piceno, finanziata dalla Regione Marche attraverso il Fondo sociale europeo nell’ambito del Por Marche Fse 2014/2020, gestito da Imprendere srl quale ente capofila. Il corso di formazione è di 500 ore complessive (300 di teoria e 200 di pratica in stage) e le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 11 ottobre.

Il corso ha come finalità quella di formare e qualificare adeguatamente figure specializzate come Manager dell’accoglienza turistica e del turismo industriale (tecnico del marketing turistico), in grado di progettare, programmare e organizzare offerte turistiche territoriali, realizzando l’analisi del mercato-obiettivo rispetto alle caratteristiche del territorio locale di riferimento e definendo il piano strategico di comunicazione e marketing e la strategia più efficace di posizionamento dell’offerta turistica, per valorizzarne i punti di forza ed i vantaggi competitivi rispetto alle offerte turistiche della concorrenza.

L’opportunità è aperta a un massimo di 15 soggetti e 5 uditori, tra i 18 anni e i 64 anni che non partecipino ad altri percorsi di istruzione (indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza). La data prevista per l’inizio delle lezioni è fissata per fine ottobre / inizio novembre, con modalità di didattica mista tra online e presenza. La modulistica per la partecipazione al corso di formazione è scaricabile al seguente link:

https://www.imprendere.net/corsi/manager-dellaccoglienza-turistica-e-del-turismo-industriale-tecnico-del-marketing-turistico/

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.