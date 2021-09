SPINETOLI – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne che si svolgerà fino al 7 ottobre ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20,30 a Pagliare presso Danzarte in via numero 8 Marzo 18.

L’iniziativa rientra nel progetto “Ascodept 2.0”, finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale, che viene realizzato da Delta – Odv in partenariato con 3Sicc Aps, Circolo Acli Oscar Romero Aps, Centro Iniziative Giovani Aps Asd e Unione Sportiva Acli Marche Aps, con la collaborazione tecnica dI Ares Evolution.

Al corso potranno partecipare donne dai 16 ai 35 anni residenti nel territorio dei comuni di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castorano, Folignano, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Offida, Palmiano, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e Venarotta.

L’istruttore incaricato è Emanuele Conti che già in passato ha diretto vari corsi di autodifesa per donne per conto dell’U.S. Acli Marche che gestisce l’azione progettuale.

La prenotazione è obbligatoria contattando il numero 3442229927.

E’ prevista la partecipazione di un massimo di 20 donne.

Durante lo svolgimento del corso saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli Nazionale di contenimento Covid-19.

