Anche quest’anno riapre i battenti la Scuola di Teatro di Folignano nata dalla collaborazione fra il Teatro delle Foglie e l’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura. Nel progettare i programmi per le attività da svolgere in questa scuola formativa per l’annualità 2020-2021, i direttori artistici Eugenia Brega e Paolo Clementi, di concerto con il Sindaco Matteo Terrani e la Delegata alla Cultura Laura Addis, ripropongono la formula già sperimentata nelle passate stagioni, un programma di formazione a tutto tondo rivolto ad utenti di tutte le età.

Si parte con il Corso di Teatro per bambini e ragazzi dai 8 ai 13 anni proseguendo con il Corso di teatro per Giovani e Adulti con un programma graduale sullo studio e l’approfondimento delle varie discipline dello spettacolo e che riguarda le due branchie fondamentali del teatro: l’espressione vocale e l’espressione corporea, per finire in bellezza con il Corso Avanzato che è dedicato a coloro che frequentano le attività ormai da diversi anni e ai nuovi allievi che hanno esperienze teatrali alle spalle, volto quindi all’alta formazione teatrale. Si tratta di un vero e proprio avviamento alla professione teatrale.

Gli orari e i giorni di frequenza dei corsi sono i seguenti:

Corso di Teatro e Musical per Ragazzi (dagli 8 anni ai 13) tutti i mercoledì dalle ore 17 alle 18,30.

Corso di Teatro per giovani e adulti (dai 14 anni in poi) tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20,30.

Corso Avanzato di Teatro tutti i mercoledì dalle ore 21 alle 23.

Mercoledì 29 settembre alle ore 19 si terrà un incontro di presentazione aperto a tutti presso il teatrino della Parrocchia di San Gennaro a Folignano paese in via Roma

Info: 3358119319, teatrofoglie@gmail.com.

