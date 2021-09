Mister Longo dovrà fare a meno dello squalificato Di Gennaro e degli infortunati Bellodi, Bruccini, Pisseri e Mantovani. In campo si dovrebbero rivedere tre ex bianconeri, Prestia, in difesa e Mustacchio e Casarini a centrocampo.

Il tecnico bianconero Sottil invece oltre al solito Sabiri, deve rinunciare a Saric e Salvi. CI potrebbe essere turn over in difesa Felicioli (in vantaggio su D’Orazio), Buchel potrebbe lasciare spazio ad Eramo, mentre Collocolo dovrebbe riprendere il suo posto dopo che nell’ultimo match aveva lasciato spazio a Caligara. Maistro dovrebbe sostituire Saric mentre in avanti ci potrebbe essere posto dal primo minuto per Iliev,