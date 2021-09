Persone di ogni età che hanno svolto attività fisica in compagnia dei propri cani attraversando uno splendido percorso che ha toccato punti molto belli della città

ASCOLI PICENO – Con la camminata a 6 zampe, che si è svolta ad Ascoli, si è concluso il progetto “Salute e benessere” al quale hanno partecipato centinaia di persone.

Si tratta di una iniziativa organizzata da Asd Aps Nicola Tritella, Scuola di educazione cinofila My Dog e U.S. Acli Marche, col sostegno della Fondazione nazionale delle comunicazioni.

E’ stata una domenica davvero particolare per tante persone di ogni età che hanno svolto attività fisica in compagnia dei propri cani attraversando uno splendido percorso che ha toccato punti molto belli della città di Ascoli come la zona della Piazzarola, il colle dell’Annunziata ed il chiostro di San Francesco.

Il progetto “Salute e benessere”, oltre che ad Ascoli, è stato realizzato anche a Grottammare, Monteprandone, Maltignano e San Benedetto del Tronto.

