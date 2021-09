Ore 18 stadio “Moccagatta” match valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie B.

ALESSANDRIA (3-4-3): Russo (47′ Pisseri); Prestia, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta (72′ Beghetto); Milanese (61′ Orlando), Marconi (61′ Palombi), Arrighini (61′ Corazza). A disp. Crisanto, Chiarello, Speranza, Pierozzi, Palazzi, Kolaj, Celesia. All. Longo

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio (77′ Felicioli); Collocolo, Buchel, Caligara (53′ Eramo); Maistro (68′ Fabbrini); Dionisi (77′ De Paoli), Iliev (53′ Bidaoui). A disp.: Guarna, Tavcar, Petrelli, Castorani, Quaranta, Donis All. Sottil

ARBITRO: Minelli di Varese

RETI: 10′ Dionisi. 37′ Botteghin, 59′ Collocolo

AMMONITI: Prestia (A.) Caligara (A.)

NOTE: 66 i tifosi bianconeri al seguito

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ triplice fischio finale

92′ gioco di gambe di Fabbrini in area, tiro rasoterra troppo debole per impensierire Pisseri

90′ sono 5 i minuti di recupero assegnati

87′ sterzata di Bidaoui in area e tiro messo in rete da De Paoli, gol annullato per offside

84′ l’Alessandria continua ad attaccare e mettere sotto pressione la difesa bianconera che sventa com può

76′ contropiede con Dionisi servito libero in area che libera con un passaggio Bidaoui a centro area che clamorosamente si divora il gol con un piattone

74′ incredibile deviazione di Leali che mette in corner un tiro ravvicinato di Mustacchio nell’area piccola

68′ GOL ALESSANDRIA punizione dal limite sinistre dell’area per l’Alessandria, batte Casarini, traiettoria potente giro sul primo palo, Leali è pronto alla deviazione in corner e arriva la rete di Palombi con un tap in a raccogliere la spnda aerea di Lunetta

57′ GOL COLLOCOLO. Prima rete del centrocampista in B, corner di Maistro palla che rimane a centro area e COllocolo è bravo a liberarsi e infila con un colpo da biliardo un preciso rasoterra nell’angolino alla sinistra del portiere

57′ ripartenza letale del Picchio ubriacnte il dribbling di Bidaoui, destro secco deviato sulla traversa

50′ Mustacchio entra in area, e sfodera un tiro potente di collo destro che termina sul fondo

49′ Marconi assistito da Milanese a centro area, si divora il gol, il suo tap in è impreciso e lento

47′ Subito pericoloso Lunetta in acrobazia palla di poco sopra la traversa

PRIMO TEMPO

48′ dopo 2 minuti di recupero protratti per la punizione, termina la prima frazione

47′ punizione per l’Ascoli per fallo di Casarini su Dionisi, batte Caligara che serve Buchel tiro che sorvola la traversa

43′ Milanese pericoloso in area, Leali bravissimo a intercettare il tiro

40′ ammonito Prestia per fallo su D’Orazio al limite sinistro dell’area di rigore. Punizione per l’Ascoli ma nulla di fatto

37′ GOL BOTTEGHIN. Primo gol in B per il difensore che di testa sfrutta un’incertezza di Russo in uscita sul corner battuto da Maistro

35′ soluzione a giro dal limite dell’area di Milanese che sfiora la traversa

25′ proteste alessandrine per un presunto colpo di mano di Buchel in area, episodio rivisto al Var, l’arbitro lascia proseguire

23′ Mustacchio altro cross perfetto a centro area, Arrighini sfiora il gol di testa

22′ Iliev prova la conclusione di prima intenzione col destro sul primo palo, palla debole però para Russo

18′ ancora Dionisi si rende protagonista con una volè di sinistro in area, palla però che termina sul fondo

13′ Occasione Alessandria. Lunetta sul secondo palo di testa colpisce il cross perfetto di Mustacchio ma incredibilmente a pochi passi dalla port mette fuori

12′ corner per l’Alessandri il quinto già dall’inizio, la difesa bianconera spazza

10’GOL DIONISI. terzo gol in stagione e rete numero 106 per Federico Dionisi che è lesto ad anticipare Prestia e di piatto infila sotto le gambe di Russo

4′ conclusione di Marconi dal limite, si gira bene ma non trova la porta

2′ Mustacchio serve Milanese in area, palal deviata in corner

0′- al via il match

