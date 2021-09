Terza vittoria consecutiva in trasferta per i bianconeri di Sottil che al “Moccagatta” di Alessandria, calano il tris contro i grigi guidati da Moreno Longo nella gara valida per la 5′ giornata del campionato di Serie B.

ASCOLI PICENO – Terza vittoria consecutiva in trasferta per i bianconeri di Sottil che al “Moccagatta” di Alessandria, calano il tris contro i grigi guidati da Moreno Longo nella gara valida per la 5′ giornata del campionato di Serie B. Tre a uno per il Picchio il risultato finale che premia la squadra ascolana per la cinicità e la gestione della gara da grande squadra.



Autori delle tre reti Dionisi, Botteghin e Collocolo, in occasione della prima e seconda rete disastroso il portiere dell’Alessandria Russo che viene poi sostituito nella ripresa da Pisseri.

Esaltante la prova di Collocolo, Dionisi è il solito lottatore e con Iliev al centro dell’area a tenere impegnati i difensori è più libero di agire nella manovra e anche di liberarsi per andare al tiro, bravo sul primo gol ad approfittare di una distrazione dell’ex Prestia, nel secondo tempo è stanco quando si trova sui piedi la palla per il quarto gol ma decide di servire in area l’accorrente Bidaoui che spreca di piattone.

Difesa unita e precisa nelle chiusure, dopo la prova a singhiozzo col Benevento, Botteghin e Avlonitis fanno da muro davanti a Leali nonostante i numerosi attacchi e la pressione di Marconi e poi sorpattuto nella ripresa quando entrano Palombi, autore del gol, e Orlando. D’Orazio soffre Mustacchio, che insesauribile e sforna ctoss come pane, ed esausto viene sostituito da Felicioli nel finale. Baschirotto è in splendida forma e ferma tutte le azioni offensive del velocissimo Lunetta.

Centrocampo impeccabile con Buchel in cabina di regia e Maistro a rifornire l’attacco, Caligara è una spina nel fianco. Iliev fa sentire la sua presenza in avanti, tenta anche una buona conclusione poi viene sostituito nella ripresa.

Il tabellino

ALESSANDRIA (3-4-3): Russo (47′ Pisseri); Prestia, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta (72′ Beghetto); Milanese (61′ Orlando), Marconi (61′ Palombi), Arrighini (61′ Corazza). A disp. Crisanto, Chiarello, Speranza, Pierozzi, Palazzi, Kolaj, Celesia. All. Longo

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio (77′ Felicioli); Collocolo, Buchel, Caligara (53′ Eramo); Maistro (68′ Fabbrini); Dionisi (77′ De Paoli), Iliev (53′ Bidaoui). A disp.: Guarna, Tavcar, Petrelli, Castorani, Quaranta, Donis All. Sottil

ARBITRO: Minelli di Varese

RETI: 10′ Dionisi. 37′ Botteghin, 59′ Collocolo

AMMONITI: Prestia (A.) Caligara (A.)

Pagelle

Ascoli (4-3-1-2):

Leali 6

Baschirotto 6,5

Botteghin 7

Avlonitis 6,5

D’Orazio 6 (dal 78′ Felicioli sv)

Collocolo 7

Buchel 6.5

Caligara 6 (dal 55′ Eramo 6)

Maistro 6 (dal 69′ Fabbrini 6,5)

IL MIGLIORE Dionisi 7 (dal 78′ De Paoli 5.5)

Iliev 6 (dal 55′ Bidaoui 6)

Allenatore: Andrea Sottil 7.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.