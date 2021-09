L’Ascoli affronta il Brescia alle ore 14 per la sesta giornata del campionato di Serie B.

Stadio “Del Duca” ore 14

6° giornata Campionato Serie B 2021/22

Picchio avanti di una lunghezza sui lombardi, bianconeri a quota 12 punti in classifica contro gli 11 della squadra guidata da Pippo Inzaghi.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Felicioli; Collocolo, Buchel, Caligara; Fabbrini; Bidaoui, Dionisi. A disposizione: Guarna, Salvi, D’Orazio, Spendlhofer, Tavcar, Castorani, Donis, Eramo, Maistro, De Paoli, Petrelli, Iliev. Allenatore: Sottil BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Jagiello, Van de Looi, Bertagnoli; Leris, Bajic, Tramoni. A disposizione: Perilli, Linner, Karacic, Mangraviti, Huard, Papetti, Labojko, Cavion, Bisoli, Moreo, Palacio, Ayè. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli Assistenti sono Andrea Zingarelli di Siena e Domenico Rocca di Catanzaro.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

13′ intervento di Caligara su Jagello a centrocampo, il calciatrore dle Brescia cade male ma si rialza subito

11′ botta dalla distanza di Pajac che sorvola la traversa di pochissimo

9′ occasione di Jagello in area, salva Baschirotto a portiere battuto

3′ tiro di DIonisi che si accentra e tenta la conclusioine di potenza, deviazione del portiere sui piedi di Bidaoui che ritenta e viene murato. prosegue l’azione e ancora Bidaoui arriva al tiro ben servito in area, Joronen riesce a spizzare togliendo la palla dall’angolino, dal cornere poi Botteghin è pericoloso di testa, palla a lato di poco

1′ Corner per il Brescia, mischia in area e tiro di Van De Looi, deviato in corner nuovamnete

0′- inizio del match

