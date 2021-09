Per l’ultimo appuntamento del Festival, promosso dal Comune di Ascoli Piceno con l’Amat, l’attrice porterà in scena un recital sulle donne di Dante al Teatro Ventidio Basso

ASCOLI PICENO- L’ultimo appuntamento del Futuro Memoria festival, promosso dal comune di Ascoli Piceno con l’AMAT, sarà domenica 26 settembre al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, dove Galatea Ranzi, attrice tra le più interessanti e intense del panorama teatrale italiano, porterà in scena in esclusiva un recital sulle donne di Dante.

Diplomata all’Accademia Nazionale Silvio d’Amico, Galatea Ranzi ha lavorato in numerose produzioni teatrali, spesso sotto la direzione di Luca Ronconi, e ha collaborato con diversi nomi del teatro italiano e non (Massimo Castri, Cesare Lievi, Roberto Andrò, Irene Papas, Theodoros Terzopoulos, Pietro Carriglio, Marco Andriolo, Valeria Patera, Consuelo Barillari, Massimo Ghini); nel 2012 ha ottenuto il Premio Eleonora Duse per la carriera teatrale. Al cinema ha esordito nel 1993 in Fiorile dei fratelli Traviani e ha lavorato poi con molti altri autori (Paolo Virzì, Cristina Comencini, Giuseppe Piccioni, Teresa Villaverde, Michele Placido, Giovanni Fago, Ilaria Borrelli, Eros Puglielli, Donato Carrisi) in film tra cui: Va’ dove ti porta il cuore, Caterina va in città, La vita che vorrei, Pontormo, Il pranzo della domenica, Tre metri sopra il cielo, Un viaggio chiamato amore, Mine-haha, Agua e sal, Come le formiche, Copperman, La ragazza nella nebbia. Ha ottenuto due candidature ai David di Donatello e nel 2012 ha lavorato diretta da Paolo Sorrentino in La grande bellezza. Attualmente è al lavoro sul testo di Erri de Luca In nome della madre e in Lezione da Sarah e conduce seminari di recitazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica.

Lo spettacolo che porterà in scena al Ventidio Basso, con le musiche curate ed eseguite da Alessandro Culiani, primo violoncello dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, si chiude con la preghiera alla Vergine, il momento supremo del Paradiso, collegandosi a un’altra performance che Galatea Ranzi ha rappresentato nelle Marche la scorsa estate in prima assoluta, “In nome della Madre” di Erri De Luca, dove la figura di Maria veniva raccontata in termini contemporanei.

Il costo del biglietto e di 10 euro per il posto unico numerato.

Per informazioni e prevendita: biglietteria Teatro Ventidio Basso 0736 298770, biglietterie circuito Vivaticket e on line su www.vivaticket.com, AMAT 071 2072439. Inizio spettacolo ore 21.

