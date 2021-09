“I due degenti vaccinati in intensiva – si legge nella nota dell’agenzia di stampa regionale – avevano delle comorbidità, cioè altre patolgie. Una percentuale straordinariamente importante, dimostra che i vaccini hanno almeno la garanzia, non di impedire che si possa contrarre il virus, ma di impedire gravissime conseguenze come il ricovero in reparti intensivi e semintensivi. Quanto al totale dei ricoverati in intensiva, 21, sono cinque giorni che il numero è stabile”.