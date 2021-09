Gli appuntamenti si svolgeranno in collaborazione con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche, e con l’Università Politecnica delle Marche, pensati all’interno del ciclo formativo dedicato al tema dei Manager dell’Innovazione.

In 5 appuntamenti, tra i mesi di Settembre e di Novembre, saranno approfonditi i contorni giuridici e le opportunità connesse a queste figure, importantissime per la trasformazione digitale delle aziende, e saranno inoltre spiegate strategie e metodologie di innovation management e project management, con una particolare attenzione all’approccio data driven alla gestione dei progetti aziendali.

Tutte le attività formative si svolgeranno online, sulla piattaforma Google Meet, e saranno gratuite: destinatari sono imprenditori, dipendenti, liberi professionisti e lavoratori autonomi.

Relatori, la la dott.ssa Chiara Poli – Digital Specialist Eccellenze in Digitale, Camera di Commercio delle Marche e dott. Claudio Attorresi – Digital Specialist Eccellenze in Digitale, Camera di Commercio delle Marche

PROGRAMMA EVENTI



6 ottobre

Ciclo:Innovation Management | Webinar: “Project Management per le PMI: come gestire in maniera efficiente l’azienda”

LINK ISCRIZIONE: https://forms.gle/Sb4WEyvgiyXk3YcQ9

Come gestire processi, gruppi di lavoro e progetti in maniera efficiente

Caratteristiche e vantaggi del Lean Management

Caratteristiche e vantaggi della metodologia Agile: panoramica e framework principali (scrum e suo funzionamento macro)

8 ottobre

Ciclo: Innovation Management | Webinar: “Metodologie di Project Management e case study”

LINK ISCRIZIONE: https://forms.gle/Sb4WEyvgiyXk3YcQ9

Strumenti per applicare le due metodologie

Strumenti per rendere agevole il lavoro Opportunità e strumenti offerti alle PMI dalla G Suite

Testimonianze aziendali (PID-UNIVPM) IIM – Francesca Gullà (Recanati)

