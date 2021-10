Nel prossimo week-end al via la terza edizione della manifestazione che porta in piazza i Maestri Cioccolatieri ed il buon cioccolato artigianale

ASCOLI PICENO – Nella città della Giostra della Quintana ritorna la Choco Amore per una golosissima terza edizione della Festa del Cioccolato Artigianale di Ascoli Piceno. Con il graditissimo Patrocinio del Comune, il pool di Maestri Cioccolatieri invaderà Piazza del Popolo per tre giorni, sostituendo in senso metaforico gli stemmi ed i colori dei sei quartieri della città con un unico logo e colore, quello del buon cioccolato artigianale.

L’evento itinerante leader nel settore, oltre ad essere il format gastronomico più famoso d’Italia è anche il più apprezzato dalle Amministrazioni Locali nonché dal pubblico, perché propone la gastronomia abbinata alla cultura ed al consumo responsabile e consapevole di prodotti genuini.

Il tour della Choco Amore è l’unico che si manifesta non solo come fiera-mercato ma promuove la cultura dei prodotti artigianali di qualità.

Nella splendida Piazza madre di Ascoli i Maestri Cioccolatieri daranno sfoggio del meglio della loro produzione, offrendo in degustazione e vendita le loro bontà. Questa produzione rigorosamente artigianale, tramandata di padre in figlio, è gestita secondo gli antichi principi della scelta accurata della materia prima ed ogni pezzo realizzato diventa un pezzo unico.

Negli stand si potranno trovare borse, scarpe, macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati, manette, pistole ed antichi attrezzi dei mestieri, tutto rigorosamente in cioccolato. Il cioccolato artigianale è un toccasana e non ha controindicazioni ma la difficoltà di trovare in commercio quello “Vero”, privo di conservanti e grassi idrogenati, fa si che la festa del cioccolato diventi non solo un momento di svago ma anche un’occasione unica per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione.

Gli stand apriranno la manifestazione venerdì 8 ottobre mattina dalle ore 10 e per tre giorni accoglieranno in piazza golosi provenienti da tutta la città e non solo, pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale o anche solo per partecipare ai laboratori didattici, dedicati alle scuole della città la mattina e in chiave professionale tutti i pomeriggi e la domenica.

Assolutamente da non perdere venerdì 8 la Grande Festa dei Bambini a cura di Event Giochi, professionisti del settore dell’intrattenimento per i più piccoli. Abbinare laboratori didattici per bambini, dimostrazioni pratiche per adulti, Choco Play, attività di intrattenimento con lo staff di animazione di livello, rende questa kermesse unica nel suo genere.

