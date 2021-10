Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida in Calabria: “Loro non stanno attraversando un momento splendido, magari nei piani iniziali si aspettavano altro ma questo non ci deve interessare, dovremo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi”

ASCOLI PICENO – Ascoli Calcio pronto a partire in direzione di Crotone dove domani 2 ottobre affronteranno i calabresi alle ore 14. L’allenatore del club bianconero Andrea Sottil presenta la sfida.

“Abbiamo avuto qualche scoria per due tre giorni per la sconfitta con il Brescia – afferma il tecnico – E’ giusto che fosse così. Ci siamo parlati ed abbiamo iniziato la settimana di lavoro con grande determinazione e grande voglia di rivalsa cercando di migliorare quello che non ha funzionato; con il passare dei giorni abbiamo archiviato la partita e ci siamo proiettati sul nuovo obiettivo che è il Crotone. Dobbiamo avere un’identità nostra ed un nostro modo di stare in campo, serve mestiere e capacità di leggere le situazioni, all’interno di una partita ci sono tante mini partite, il primo a saperle interpretare devo essere io; anche i ragazzi in campo devono saper distinguere i vari momenti e le varie situazioni. Abbiamo cercato di migliorare la condizione fisica di qualcuno e di perfezionare un po’ tutto, anche la tecnica e la tattica: sono contento della settimana di lavoro”.

“Mi spiace quando manca qualche giocatore- continua Sottil – mi piacerebbe averli tutti a disposizione per poter far delle scelte; purtroppo sapevamo che Buchel sarebbe stato fermato dal giudice sportivo per due giornate, Avlonitis ha avuto qualche piccolo problema e non si allenato. Saric torna a disposizione, la rosa è comunque ampia e ci sono giocatori che scalpitano, sia per iniziare che per subentrare. Il Crotone è una squadra appena retrocessa dalla Serie A, ha degli ottimi calciatori ed è ben allenata; è un ambiente molto caldo, noi siamo pronti per andare a fare la nostra partita. Non stanno attraversando un momento splendido, magari nei piani iniziali si aspettavano altro ma a noi questo non deve interessare, dovremo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi. Il Crotone ha giocatori di ottimo livello che hanno fatto la Serie A, Mulattieri è un attaccante importante, dovremo stare molto attenti“.

