OFFIDA – Partono i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico al Santuario del Miracolo Eucaristico.

Il cantiere sarà aperto la prossima settimana e per la sua importanza ed articolazione, l’importo complessivo dell’intervento è di 2 milioni e 700 mila euro, avrà necessariamente incidenza sul contesto urbano adiacente.

“Tuttavia – commenta il Sindaco Luigi Massa – rassicuriamo i cittadini poiché verranno messe in campo tutte le azioni di prevenzione e protezione nel rispetto della normativa sulla sicurezza. Inoltre verranno attuate rigorosamente procedure di viabilità per evitare, il più possibile, il disagio agli alunni dell’istituto scolastico, a commercianti e residenti”.

Il Primo cittadino sottolinea che sarà costante la presenza dei tecnici incaricati dal Comune che si occuperanno della direzione dei lavori, che interverranno immediatamente per ogni eventuale criticità.

Di seguito alcune informazioni utili sul cantiere.

Viabilità:

– Saranno preclusi i parcheggi di Piazza Forlini per garantire la viabilità per residenti e mezzi di soccorso su via Ischia e verso il Lavatoio.

Scuola:

– il chiostro della scuola Ciabattoni sarà recintato e messo in sicurezza per evitare accesso al personale non addetto ai lavori;

– saranno vietate operazioni di accesso e uscita mezzi d’opera del cantiere durante gli orari di ingresso-uscita alunni;

– in occasione di particolari fasi lavorative si attiveranno opportune ordinanze relative alla viabilità.

“La cittadinanza è consapevole dell’importanza di questo cantiere – conclude Massa – Siamo certi che vi sarà la disponibilità e la comprensione da parte di tutti, affinché i lavori si possano svolgere nei tempi previsti e nella massima sicurezza. La Chiesa del Miracolo Eucaristico sarà totalmente restaurata, tornerà a essere un centro di devozione e un fulcro di attrattività turistica. Occorrerà solo un pò di pazienza”.

