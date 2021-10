MONSAMPOLO DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del primo ottobre.

A Monsampolo incidente stradale fra auto e scooter per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone coinvolte, è intervenuta anche l’eliambulanza per il trasporto al Torrette di Ancona di un ferito, il centauro, per ulteriori cure mediche.

