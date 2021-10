ASCOLI PICENO – Scontro nella mattinata del 3 ottobre.

Incidente sulla Salaria vicino ad Ascoli, frazione Rosara, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte.

Ferito un centauro, allertata anche un’eliambulanza per il trasporto al Torrette di Ancona.

