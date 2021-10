Città in subbuglio per le riprese del film “Acqua alle corde” di Paolo Consorti. Per gli interni il regista ha scelto la casa di Giobbe Covatta, che si trova al centro storico di Colli

COLLI DEL TRONTO – Colli del Tronto diventa un piccolo set cinematografico per le riprese in esterno del film “Acqua alle corde” di Paolo Consorti.

Tanti curiosi si sono avvicinati ai tavoli del bar, in Piazza 25 Aprile, mentre il regista stava dando le ultime indicazioni per le scene in esterno. Alcuni per farsi un selfie con uno dei protagonisti presenti, Enzo Iacchetti. E in molti sono stati coinvolti come comparse.

“Colli diventerà internazionale” – ha commentato un signore entusiasta del progetto. Con la diffusione del pezzo “Tutta la notte” della collese Monica Calvaresi, la troupe, in un momento di goliardia, ha cominciato a ballare insieme alla giovane compositrice.

Per gli interni il regista ha scelto la casa di Giobbe Covatta (anche lui nel cast), che si trova al centro storico di Colli e martedì per le riprese arriverà Natasha Stefanenko.

“L’Amministrazione è molto orgogliosa di aver sponsorizzato in maniera importante il progetto – commenta il Sindaco Andrea Cardilli – il clima che si respira in questi giorni delle riprese è davvero di festa per il paese. Il significato del film e la figura di Papa Sisto V daranno importanza al nostro territorio”.

