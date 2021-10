L’attaccante bianconero: “Non mi sono posto obiettivi in termini di gol, voglio farne il più possibile per essere decisivo per la squadra”

ASCOLI PICENO – Con il campionato di Serie B fermo per la sosta, l’Ascoli Calcio lavora al Picchio Village per migliorare la condizione atletica e tecnico tattica della squadra. A parlare in casa bianconera è Soufiane Bidaoui autore di un buon inizio di campionato con 2 reti e un assist realizzati in 7 presenze.

“Ero contento per il gol a Crotone perché ci ha permesso di ottenere il pareggio – dichiara l’attaccante bianconero – che meritavamo. E’ vero, era il gol dell’ex, ho giocato a Crotone tanti anni fa, ma il calcio è anche questo. Oggi pomeriggio rivedremo il video della gara, il mister ci ha detto che dobbiamo migliorare sui calci piazzati. Sono contento del mio inizio stagione ma so che posso fare meglio, non mi sono posto obiettivi in termini di gol, ma voglio farne il più possibile per essere decisivo per la squadra. Lo scorso anno arrivai nel mercato di gennaio, dopo sei mesi che ero a casa, mentre quest’anno ho fatto tutta la preparazione con la squadra, il gruppo non è cambiato molto, mi sono allenato bene e mi sento bene. Abbiamo un gran gruppo“.

“Ho un buon rapporto con mister Sottil, ha fiducia in me e cerco di ripagarlo sul campo – continua Bidaoui – Con Dionisi mi trovo bene, è forte e fuori dal campo è una brava persona; De Paoli è un giovane che ha talento, è bravo, sa tenere palla, è un buon giocatore. Iliev è uno di struttura, da area di rigore, deve ancora integrarsi nel calcio italiano, ma entrerà velocemente nei meccanismi. Finora la migliore partita dell’Ascoli è stata contro il Brescia, credo che invece sia il Benevento l’avversario che ci ha messi più in difficoltà. Dopo la pausa ci aspetta la partita col Lecce, sappiamo che sarà un avversario tosto, è una squadra forte, ha elementi validi per andare in A, noi proviamo a vincere con tutti e stiamo lavorando bene sul campo”.

