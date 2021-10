di Angelica Montozzi

ASCOLI PICENO – La scuola di lingue Kids&Us, ha organizzato per bambini e ragazzi da 1 a 18 anni, delle attività finalizzate all’apprendimento della lingua inglese, oltre a vivere delle piccole avventure insieme ai propri compagni.

La Kids&us utilizza un metodo pedagogico unico per l’insegnamento della lingua, tale metodologia ha rivoluzionato il modo di apprenderla ed acquisirla, esso si basa sulla full-immersion linguistica e la riproduzione del processo naturale di acquisizione della lingua madre.

Fondata nel 2003, da Natàlia Perarnau, laureata in filologia inglese, e da Quim Serracanta, laureato in economia, con una lunga ed importante esperienza in alcune aziende spagnole. Kids&Us ha cominciato ad espandersi in Italia, con l’apertura della prima scuola a Roma. In seguito la scuola è andata ad ampliarsi, raggiungendo la quota di 28 scuole attive in Italia.

Le attività si svolgeranno i sabati di ottobre, esse saranno divise in due eventi:

Sabato 16 ottobre 2021: Storytime for Babies, in collaborazione con Zu coniglio, ore 17;

Sabato 30 ottobre 2021: Little chef di Halloween (bambini da 3 a 10 anni) ore 16.30

La prenotazione è obbligatoria. I posti sono limitati al fine di poter garantire il rispetto delle normative anti-Covid, seguendo i protocolli di igiene e sicurezza stabiliti per adempiere alle indicazioni delle autorità sanitarie.

Per prenotare contattare via e-mail: ascoli@kidsandus.it

