ASCOLI PICENO – Sta per scadere il termine ultimo per iscriversi al corso gratuito di formazione in “Manager dell’accoglienza turistica e del turismo industriale (Tecnico Del Marketing Turistico)” organizzato dalla BIM Tronto, e finanziato dalla Regione Marche attraverso il Fondo sociale europeo nell’ambito del POR Marche FSE 2014/2020, gestito da Imprendere di Confartigianato Imprese Marche quale ente capofila. La scadenza per le iscrizioni è fissata per l’11 ottobre. Il corso è aperto a un massimo di 15 soggetti e 5 uditori, tra i 18 anni e i 64 anni che non partecipino ad altri percorsi di istruzione (indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza).

Il corso prevede 500 ore complessive (300 di teoria e 200 di pratica in stage) e ha come finalità quella di formare e qualificare adeguatamente figure specializzate come Manager dell’accoglienza turistica e del turismo industriale (tecnico del marketing turistico), in grado di progettare, programmare e organizzare offerte turistiche territoriali, realizzando l’analisi del mercato-obiettivo rispetto alle caratteristiche del territorio locale di riferimento, definendo il piano strategico di comunicazione e marketing e la strategia più efficace di posizionamento dell’offerta turistica e valorizzando i punti di forza ed i vantaggi competitivi rispetto alle offerte turistiche della concorrenza.

La modulistica per la partecipazione al corso di formazione è scaricabile al seguente link:

https://www.imprendere.net/corsi/manager-dellaccoglienza-turistica-e-del-turismo-industriale-tecnico-del-marketing-turistico/

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.