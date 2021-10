SAN MARINO – Rallylegend2021, al via l’edizione numero 19 dal 7 al 10 ottobre nella Repubblica di San Marino.

“Sono tantissime le vetture in gara equipaggiate con i nostri roll-bar e siamo orgoliosi di poter essere vicino ai piloti– ha dichiarato il direttore commerciale della Sassa roll-bar, Gianluca Corradetti – tra le vetture anche la Steyr Puch 650 del cantautore FADI, la Fiat 131 di Paolo Diana 31 e la Triumph TR6 di Francesco Turroni solo per citarne alcune.”

Il rally prenderà il via venerdì 8 ottobre, con una prova speciale inedita, più lunga delle consuete, da ripetere due volte. Si prosegue sabato 9 ottobre con un loop di tre prove speciali da ripetere due volte, con chiusura domenica 10 ottobre, tutta all’interno della prova spettacolo. Come tradizione, al via le vetture delle categorie Historic, Myth e le World Rally Car. All’interno di quest’ultimo gruppo, potranno gareggiare, in via sperimentale, un ristretto numero di vetture R5. Confermata anche la presenza dell’apprezzatissimo Rallylegend Heritage, preziose e originali macchine storiche da rally, una vetrina di pezzi pregiati, impegnati in una gara di Regolarità Sport.

All’interno di Rallylegend Village, attivo da giovedì 7 ottobre, ci saranno anche tante saranno iniziative, incontri, mostre ed eventi con al centro celebrazioni, grandi campioni e macchine esclusive, direttamente dalla storia dei rally.

La Sassa roll-bar, storica azienda ascolana in tutto questo non poteva mancare. Nel suo cinquantenario, leader nella progettazione e costruzione dei dispositivi di sicurezza per auto da competizione, vuole essere vicino ai piloti e a chi da sempre organizza con passione la bellissima competizione. “Dopo la presenza al Mini Challenge dove, siamo partner tecnici, e ad altre manifetazioni e con l’orgoglio di aver anche progettato le gabbie di sicurezza per le Tesla alla prima competizione in pista, siamo di nuovo qui presenti ad una manifestazione unica ed imperdibile come quella di San Marino.”

“Siamo presenti anche come Sassa Motorsport, per coinvolgere team e piloti in nuove opportunità. Partiti nel 2020 con un nuovo progetto, nato dalla pluriennale esperienza e conoscenza del settore racing – prosegue Corradetti – ci vogliamo concentrare nel settore sportivo per offrire la promozione del pilota e atleti con progetti personalizzati di comunicazione con la consulenza dei nostri esperti fornendo dispositivi e accessori di sicurezza nelle competizioni. Consulenza tecnica, marketing sportivo, vendita accessori racing ed organizazione eventi sono le principali attività che Sassa Motorsport vuole portare avanti con serietà e competenza. Partiamo dalle competizioni automobilistiche guardando al futuro con un nuovo progetto per raggiungere nuovi traguardi.”