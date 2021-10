ASCOLI PICENO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al campionato open di calcio a 5 del Centro Sportivo Italiano del comitato provinciale di Ascoli Piceno, presieduto da Antonio Benigni.

Sono ammesse a partecipare al Campionato, le società regolarmente affiliate al CSI, per la stagione sportiva 2021/2022, in regola con il pagamento delle quote associative. Le iscrizioni scadono il 20 ottobre. Il campionato prevede gare andata e ritorno e verrà attivato solo con un numero minimo di 6 squadre. L’inizio del campionato è previsto per novembre per iscriversi è necessario contattare la segreteria organizzativa ai seguenti contatti: mail a info@csi-ap.it e telefono: 0735 751176.

Il campionato Open è riservato ai nati dal 2006 e precedenti sia per il maschile che femminile mentre i ragazzi e ragazze nati nel 2008 / 2009 / 2010 / 2011 possono partecipare alla categoria mista maschile e femminile o misto. Alla categoria Allievi maschile e femminile possono partecipare i nati dal 2006 al 2010, alla categoria Juniores maschile e femminile i nati dal 2004 al 2008, alla categoria Top Junior i nati dal 2000 al 2006.

Durante il Campionato, le società possono schierare in campo solo i giocatori regolarmente tesserati al Centro Sportivo Italiano, per la stagione sportiva 2021/2022 per gli atleti che partecipano anche a campionati della FIGC è necessario essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio 2022. Ogni atleta può essere accreditato per una sola disciplina sportiva e per una sola squadra. La validità del tesseramento CSI è indicata sulla tessera. AI tesseramento è abbinata una polizza assicurativa la cui copertura decorre dal giorno successivo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.csi-ap.it.