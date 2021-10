SPINETOLI – Il Sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, fa un punto sul Piano Scuola denunciando il fatto che oltre a non essere stato riconosciuto il lavoro di prevenzione iniziato nel 2017 – che ha portato alla valutazione dello stato di vulnerabilità sismica di tutte le scuole – il plesso Giovanni XXIII è rimasto fuori dai finanziamenti. E rischia di rimanere inutilizzato.

“Sono in carica da 7 anni. Del terremoto ormai si parla poco, ma i problemi del post ricostruzione ci sono anche per paesi fuori cratere. Abbiamo scelto di verificare lo stato di ogni plesso scolastico per la sicurezza dei nostri giovani, abbiamo speso 40 mila euro per farlo e visti i risultati negativi, tranne che per la Pertini, sono state chiuse delle scuole gli studenti sono stati dislocati in altri edifici provvisori”. Questo è un momento cruciale per il Piano Scuole dell’Amministrazione Luciani: si stanno concretizzando molti progetti.

Dopo l’adeguamento sismico alla Materna di Pagliare, entro fine anno sarà inaugurata anche la Scuola Elementare di Spinetoli, i cui lavori sono costati 290 mila euro di fondi propri. Pochi giorni fa è stata incaricata la Engineering Sidoti che tra 60 giorni consegnerà la progettazione della Scuola per l’Infanzia sotto al cimitero, finanziata con fondi sisma per 1 milione di euro, poiché la vecchia scuola è stata chiusa per inagibilità condizionata.

È stato firmato anche un contratto con una ditta per la quarta ala della Scuola Pertini, che sarà realizzata completamente in legno. L’ampliamento ospiterà tutte o gran parte delle classi della scuola media. La costruzione è stata finanziata dal Miur per 3 milioni di euro.

Il problema rimane l’ormai ex scuola media, la Giovanni XXIII a distanza di 5 anni dalle prove di vulnerabilità, che hanno portato l’Amministrazione a decidere di chiuderla agli studenti, ad oggi, non beneficia di alcun finanziamento e potrebbe rimanere inutilizzata.

“Nonostante non fosse inagibile – continua Luciani – la chiudemmo perché riscontrammo una vulnerabilità sismica. Abbiamo chiesto i fondi per quel plesso, ma non rientriamo in nessuno dei finanziamenti del fondo sisma. In futuro vorremmo riportare lì le medie e utilizzare la quarta area del Pertini per laboratori, una biblioteca, il doposcuola: ovvero fornire gli spazi adeguati a una scuola moderna. L’Assessore regionale Guido Castelli si è impegnato a cercare delle soluzioni per farci rientrare dei fondi regionali. Non possiamo essere penalizzati per aver fatto prevenzione, per aver pensato che la sicurezza dei ragazzi fosse la priorità”.

“Inoltre – conclude l’Assessore Germana Gagliardi – con l’accorpamento con Acquaviva e Monsampolo, oltre che a Colli e Castornai, il nostro Isc è di quasi 1400 alunni: uno dei più grandi della provincia. Ora, più che mai, c’è bisogno di nuove strutture. Spinetoli ha puntato tutto sull’avere scuole antisismiche, e di ciò vogliamo ringraziare anche i genitori per il disagio che hanno subito in questi anni con le dislocazioni degli studenti”.

