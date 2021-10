ASCOLI PICENO – Tre giornate di formazione e informazione sulla sicurezza stradale ad Ascoli. Nella mattinata dell’11 ottobre, nella sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ‘Ascoli per la sicurezza stradale’.

Il Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Centro di ricerca per il trasporto e la logistica dell’Università di Roma La Sapienza, si pone l’obiettivo di informare, formare e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza stradale.

Si inizia giovedì 14 ottobre in piazza del Popolo con un simulatore di ribaltamento e uno di impatto stradale che permetteranno, in tutta sicurezza, di prendere parte in prima persona alle simulazioni (dalle ore 9 alle ore 13 per gli studenti e nel pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza). Venerdì 15 e sabato 16 ottobre, a partire dalle ore 18.30 e per l’intera serata, saranno distribuiti alcol test monouso in locali e pub per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione e sui rischi della guida in stato di ebrezza.

Hanno partecipato alla conferenza stampa il sindaco Marco Fioravanti, il segretario generale Vincenzo Pecoraro e l’ingegner Maria Rosaria Saporito, collaboratrice presso il Centro di ricerca per il trasporto e la logistica e amministratore delegato della start up CTLup.

