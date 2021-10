ASCOLI PICENO – E’ stato pubblicato sul sito comunale di Ascoli l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione in concessione di posti auto/moto del parcheggio sito negli spazi seminterrati della Casa Albergo “Ferrucci” ai residenti in alcune vie del quartiere di Borgo Solestà.

Per maggiori info: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19820

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.