MILANO – Dal 2008 con Gisss Ama Aquilone ha avviato un processo di digitalizzazione con l'obiettivo di ridurre il tempo impiegato in pratiche burocratiche e facilitare la comunicazione tra le comunità e l'amministrazione per la fatturazione mensile. Un modello all'avanguardia a cui aspirare, premiato martedì 12 ottobre all'interno di Smau Milano 2021. A ritirare il prestigioso riconoscimento, riservato alle imprese e agli enti più innovativi del territorio, è stato Francesco Cicchi Fondatore e Presidente della Cooperativa marchigiana.

Innovare: questo l’obiettivo delle imprese e delle amministrazioni protagoniste del Premio SMAU 2021, un riconoscimento dedicato a realtà di diversi settori, dall’agrifood, al manifatturiero, dal chimico al fashion, fino alle amministrazioni e agli enti locali. Rinnovamento del modello organizzativo, trasformazione digitale o open innovation: sono oltre 50 le eccellenze italiane che hanno presentano i loro progetti alla principale fiera della tecnologia e dell’innovazione in Italia.

Con oltre 50.000 imprese provenienti da tutti i settori merceologici, coinvolte ogni anno nei suoi appuntamenti, Smau è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i sistemi produttivi sui temi dell’innovazione. Quest’anno accanto a realtà del calibro di Olivetti, Tetra Pak, Ferrovie dello Stato, Airc, Cantine Ferrari, Eni e tante altre ancora si posiziona, con il suo sistema digitale Gisss, Ama Aquilone, la Cooperativa marchigiana “informatizzata” da oltre quarant’anni impegnata sul fronte delle marginalità, della pace e dell’integrazione.

Dal 2008 infatti, con Gisss, Ama Aquilone ha avviato un processo di digitalizzazione, sfociato in un’articolata cartella socio-sanitaria che comprende tutte le informazioni su colloqui, test, definizione e monitoraggio obiettivi, terapie, interazione con gli ospiti. Il sistema riduce il tempo impiegato in pratiche burocratiche e facilita la comunicazione tra chi fa turni differenti. È semplice, intuitivo ed è alimentato con il contributo di tutti. Ciascuno inserisce le parti di propria competenza, senza mai ripetere la stessa informazione, un evento è accaduto solo se è stato registrato in Gisss.

"Il progetto è nato da una sfida: costruire uno strumento in grado di favorire la nascita di una cartella informatizzata nelle nostre strutture – commenta Fabio Mariani, responsabile qualità e formazione della Coop. Soc. Onlus – I prossimi passi? Evolvere verso la cartella elettronica con valore legale, agevolare lo smart-working, alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico. Le eccellenze italiane, che hanno saputo rinnovarsi grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie e al paradigma dell'open innovation, sono un patrimonio di esperienze concrete da mettere a fattore comune per fare crescere il nostro Paese. Proprio per questo a SMAU 2021, all'interno di un panel dedicato, sono stati presentati i protagonisti dell'ecosistema marchigiano con imprenditori e manager, startup e ricercatori, decisori pubblici e associazioni che hanno illustrano le proprie esperienze con il racconto dei casi di successo vincitori del Premio Innovazione 2021″.

Hanno partecipato al live show, dedicato a “Innovazione e Imprese: il ruolo dei territori”, Pierantonio Macola – Presidente di Smau, Mirco Carloni – Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico Regione Marche, Emanuele Frontoni – Professore di Computer Vision & Deep Learning Università Politecnica delle Marche, Alice Birolo – Consultant Senior Impulse Partners, Fabio Ceccarani – Amministratore Delegato Simonelli Group, Francesco Cicchi – Fondatore e Presidente Cooperativa Sociale Onlus Ama Aquilone, Paolo Francia – It Manager Antas.

Il bisogno era quello di tracciare interventi complessi nell'area psicosociale. C'era infatti una difficoltà nella raccolta dei contributi da parte di tutti i professionisti coinvolti nel percorso terapeutico e una difficoltà a documentare e sintetizzare l'intervento nella "cartella socio-sanitaria" che – al pari della cartella clinica – può essere richiesta dall'ospite".

L’evoluzione. Nel 2021 Ama Aquilone ha realizzato anche il passaggio completo al cloud fornito da Gekosoft che, oltre ai vantaggi di accessibilità e sicurezza dei dati, permetterà alla Cooperativa di evolvere verso la cartella elettronica con valore legale, agevolare lo smart-working, alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico. Gisss – Gestione Informatizzata Servizi Socio Sanitari è semplice e intuitivo ed è alimentato con il contributo di tutti. Ciascuno inserisce le parti di propria competenza, senza mai ripetere la stessa informazione.

I benefici. “Il sistema riduce il tempo impiegato in pratiche burocratiche (comunicazioni e trasmissione dati ai servizi della Pa: Sert, Servizi Sociali dei Comuni, Tribunali) e facilita la comunicazione tra le comunità e l’amministrazione per la fatturazione mensile. Fin dal primo anno abbiamo constatato i benefici ottenuti dalla digitalizzazione. Poi progressivamente abbiamo incluso nel progetto nuove strutture e i nostri processi sono cambiati. Un evento è accaduto se è stato registrato in Gisss”. La produzione documentale è fortemente automatizzata: è il sistema a proporre i documenti da produrre al momento giusto. Tutti gli interventi vengono registrati con allegati, verbali e annotazioni. «I nostri operatori coprono 24 ore – continua Mariani -. La condivisione di ciò che accade è necessaria quando si entra in turno e grazie al GISSS è possibile. Come è semplice fornire alla Regione e ad altri interlocutori dell’Amministrazioni pubbliche i dati richiesti. Estraiamo i dati per il bilancio sociale e siamo in grado di produrre rapidamente la cartella socio-sanitaria».

La Cooperativa Sociale Onlus. Ama Aquilone dal 1981 gestisce residenze, diurni e ambulatori principalmente rivolti alla cura delle dipendenze patologiche e ai minori in difficoltà. La Cooperativa porta avanti, con una consolidata continuità, progetti di inclusione socio-lavorativa rivolti a disoccupati, giovani, famiglie ed a tutte quelle persone che vivono il dramma delle “nuove povertà”. Oggi è una delle realtà più rappresentative delle Marche. www.ama.coop

Con oltre 50 mila imprese provenienti da tutti i settori merceologici coinvolte ogni anno nei suoi appuntamenti, Smau è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i sistemi produttivi sui temi dell'innovazione.

