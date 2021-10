Sarà una cena per celebrare il mangiare sano, sostenere il territorio e partecipare ad un progetto sociale

SPINETOLI – Nuovo appuntamento di ‘Prossima Fermata Piceno‘. Finanziato dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Marche all’interno del bando ‘Marche: dalla Vigna alla Tavola‘, farà tappa a ‘Centimetro Zero, Locanda Terzo Settore‘: un modello di ristorazione sociale in cui l’attività è il punto d’arrivo di un progetto molto più ampio che coinvolge la disabilità, l’autoproduzione e il recupero creativo.

Appuntamento venerdì 15 ottobre alle ore 20.15 con l’‘Orto sociale‘, un menù ricco di prodotti locali e di stagione accompagnati dai vini Doc e Docg.

Sarà una cena per celebrare il mangiare sano, sostenere il territorio e partecipare ad un progetto sociale. Un menù interamente dedicato al territorio: Insalatina di cavolo cappuccio, melograno, mandorle tostate, Souffle di cavolo bianco con granella di nocciole, Ciauscolo, galantina, bruschetta con cicoria e oliva ascolana del Piceno dop in salamoia, Paccheri, zucca, burro e salvia, Stinco di maiale arancia e dragoncello, Pizza ripiena crema e cioccolato. Dunque un menù ricco di ingredienti dell’orto, dalla rete di cooperative sociali e aziende locali attivate dal Locale.

In abbinamento al menù le migliori aziende vitivinicole del territorio: Aurora, Velenosi, Panichi Filippo, Clara Marcelli.

Prossima Fermata Piceno proseguirà fino al 17 dicembre con altrettanti appuntamenti enogastronomici della tradizione picena in abbinamento alle migliori etichette delle aziende vitivinicole. Un viaggio tra cibo, vino e paesaggio, alla scoperta di prodotti e tradizioni, con i migliori chef del territorio, dal mare Adriatico ai monti Sibillini.

‘Marche: dalla vigna alla tavola’ è il bando regionale nato per sostenere i produttori di vini di qualità e al settore della ristorazione in vista delle riaperture post Covid, destinando risorse per progetti promozionali e di degustazione dei prodotti alimentari di qualità, a partire dai vini a denominazione certificata.

Prezzo: 30 euro

