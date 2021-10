MONSAMPOLO DEL TRONTO – Al compiere del settantesimo anno di età, nella giornata del 14 ottobre, è andato in pensione lo storico medico di Monsampolo, il Dottor Mario Arezzini.

In previsione del pensionamento del Dottor Arezzini l’Asur già da marzo aveva affidato un nuovo incarico sul comune monsampolese, alla Dottoressa Tiziana Paoli.

La Dottoressa Paoli che fino ad oggi ha prestato servizio presso l’ambulatorio di via Binni, lunedì 11 ottobre alla presenza del Sindaco Massimo Narcisi e del parroco Don Andrea Tanchi, ha inaugurato il nuovo ambulatorio sito in Corso Vittorio Emanuele III 4/6. Per la frazione di Stella di Monsampolo invece, da lunedì 18 ottobre sarà disponibile presso l’ambulatorio di via Salaria 66.

Per gli assistiti del Dottor Arezzini che non hanno ancora provveduto alla scelta del nuovo medico sarà possibile effettuare la richiesta di cambio medico inviando una mail, corredata di documento di identità e tessera sanitaria, dove si richiede di essere assegnati al nuovo medico; gli indirizzi email sono: anagrafica.sbt@sanita.marche.it – eleonora.pulcini@sanita.marche.it

