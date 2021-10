OFFIDA – Dal 15 ottobre partirà “Momenti, la cultura psicologica per tutti”, gli incontri dal vivo del progetto PsycOphis, che nasce dalla volontà di alcuni giovani professionisti, accomunati dalla passione per la psicologia e dall’interesse per il mondo della salute mentale.

Questo primo ciclo, che si terrà in 4 date, sarà dedicato ad ansia, depressione, genitorialità, adolescenti e mondo virtuale.

“Finalmente partiamo con gli incontri dal vivo – commenta una delle ideatrici, la dottoressa Alessandra Premici – con le tematiche che ci sono state suggerite dagli offidani grazie a sondaggio diffuso qualche tempo fa”.

“PsycOphis è un progetto di giovani professionisti offidani – commenta il Sindaco Luigi Massa – Quando ci fu presentato, prima della fase pandemica, ci trovammo subito in sintonia sulle sue finalità, che sono diventate ancora più apprezzabili a seguito di quanto le comunità, tutte, hanno vissuto con il Covid. Lo abbiamo sostenuto perché può rappresentare una risposta di supporto alle tante fragilità psicologiche che sperimentiamo, è inoltre un progetto che sposa appieno l’idea di sostenibilità di comunità che si fa carico delle fragilità”.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21 all’Enoteca regionale di Offida. La partecipazione sarà gratuita, aperta a tutti con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Richiesto il Green pass.

Ecco il programma

15 ottobre: “Che ansia – conoscerla e riconoscerla per capire cosa vuoi dirci”

Con lo psicologo e psicoterapeuta Valerio Castellucci e dello psicologo e psicoterapeuta Enrico Paolini

22 ottobre: “Troppo tristi? Conoscere il mondo della depressione”.

Con la psicoterapeuta e istruttrice Mindfulness Nicoletta Serafini e lo psichiatra Matteo Lupi

19 novembre: “Genitori e figli – istruzioni per l’uso”

Con la psicologa psicoterapeuta Valentina Ascani e la pedagogista Giuseppina Ciotti

17 dicembre: “Mettimi un like – adolescenti nel mondo virtuale”

Con la Psicologa e Psicoterapeuta Cristiana Zippi e Nicole Citeroni, dottoranda in Diritto Internazionale Penale, Università di Lussemburgo.

