OFFIDA – Di seguito una nota del sindaco di Offida, Luigi Massa, diffusa il 15 ottobre.

Riapre al transito la Mezzina.

Oggi scade l’Ordinanza della Provincia di chiusura dell’arteria, ho ricevuto comunicazione che, dal pomeriggio, la strada sarà riaperta con limitazioni di velocità.

Conosciamo la vicenda, i sicuri ritardi accumulati nei lavori che ci hanno portato a momenti di scontro con gli organi provinciali.

La riapertura al transito è un risultato importante per Offida e per i tanti che in questi mesi hanno dovuto accollarsi disagi.

Il cantiere, nelle prossime settimane, proseguirà in sicurezza per il completamento delle opere.

