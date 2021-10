OFFIDA – Dal 3 novembre partono gli incontri nei quartieri tra Amministrazione Comunale e cittadini.

“Dopo il lungo periodo dell’emergenza che, finalmente, si allenta – commenta il Sindaco Luigi Massa – torniamo a incontrarci nei quartieri. Questo periodo ha toccato la vita di tutti, lo abbiamo affrontato insieme e ora guardiamo al futuro. A fine anno l’Amministrazione arriverà a metà mandato, un periodo che è stato pesantemente caratterizzato dalla pandemia ma in cui non ci siamo fermati”.

Gli incontri saranno infatti un’occasione per parlare di quanto fatto nei diversi ambiti amministrativi, dei progetti in corso e per valutare, insieme ai cittadini, proposte e idee per il proseguimento dell’attività.

Saranno trattate specifiche tematiche e problematiche che coinvolgono direttamente i quartieri e si parlerà dei programmi sullo sviluppo sostenibile, servizi sociali, scuola, sanità, ambiente e turismo per migliorarli grazie al confronto con i cittadini.

Si comincerà mercoledì 3 novembre da Santa Maria Goretti (Circolo E. Fabrizi), poi venerdì 5 novembre ai Cappuccini/Madonnetta (Sala Polifunzionale), mercoledì 10 novembre al Quartiere Lava (Palazzina Antica Fornace), venerdì 12 novembre San Barnaba (Circolo Belvedere), mercoledì 17 novembre Grifoli (Circolo), mercoledì 24 novembre San Lazzaro (Circolo), venerdì 26 novembre Centro Storico/ Fuori Porta (Sala Consiliare), martedì 30 novembre Borgo Miriam (Casa del Quartiere).

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 21, nel rispetto dei protocolli Covid (green pass obbligatorio).

