ASCOLI PICENO – Novità per lo stadio cittadino.

La Tribuna Ovest del Del Duca di Ascoli cambia look. Via i teli con gli ex calciatori più rappresentativi realizzati dall’artista Andrea Tarli.

Al loro posto una maxi scritta Ascoli Calcio accompagnata da sponsor e dal simbolo del Comune.

