In data primo agosto, durante le fasi finali della giostra equestre della Quintana, un componente del Sestiere di Porta Solestà si rendeva responsabile del lancio di un fumogeno all’indirizzo dei rappresentanti degli altri quartieri, presenti all’interno della curva nord dello Squarcia. Tale gesto, oltre ad arrecare pericolo per l’incolumità pubblica dei medesimi spettatori, fra cui anche famiglie presenti con minori, creava la reazione di numerosi componenti della fazione avversaria e solo il pronto intervento delle forze dell’ordine scongiurava il degenerare della situazione e riportava la calma fra le opposte fazioni . A seguito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato, suffragate dai filmati girati in loco dalla Polizia Scientifica, è stato identificato quale autore un diciannovenne di questo Centro che è stato conseguentemente deferito in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per la violazione dell’articolo 6 della legge 410/1989 e successive modifiche, (interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) che appunto punisce il reato di lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive.

Durante la notte del 20 agosto un ragazzo di colore, cittadino italiano, veniva aggredito verbalmente e fisicamente in questa Piazza del Popolo per motivi di discriminazione razziale da alcuni giovani e solo l’intervento di alcuni passanti scongiurava che venisse attinto da una sedia utilizzata da parte dei medesimi aggressori. A seguito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato si è reso possibile addivenire alla identificazione di un ascolano di 32 anni, quale autore del gesto, soggetto già noto alle forze dell’ordine. Lo stesso è stato conseguentemente deferito in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per la violazione degli articoli 612 e 604 bis del codice penale, ovvero per minacce, propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, reato che prevede la reclusione fino a 4 anni.