Biglietti in vendita dal 26 ottobre 2021

ASCOLI PICENO – Appuntamento musicale.

Giovedì 3 febbraio 2022 Claudio Baglioni sarà in concerto ad Ascoli Piceno.

Uno degli artisti più famosi e amati d’Italia sarà nello splendido palcoscenico del Teatro Ventidio Basso per il concerto live “Dodici Note Solo”.

“I biglietti potranno essere acquistati a partire dalle ore 16 di martedì 26 ottobre, nelle prossime ore comunicheremo le modalità di vendita – afferma il sindaco Marco Fioravanti in una nota diffusa sui Social – Come Amministrazione abbiamo lavorato alacremente per riuscire a portare uno straordinario cantautore nella nostra città, anche musica e arte fanno parte del percorso di candidatura di Ascoli Piceno a Capitale Italiana della Cultura 2024″.

