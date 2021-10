ASCOLI PICENO . È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande per il Servizio civile regionale: la nuova scadenza è fissata per lunedì 25 ottobre, come stabilito dal Servizio politiche sociali e sport della Regione Marche.

L’Ambito territoriale Sociale XXII ha visto approvati e finanziati tre progetti: ‘Mi metto in gioco’ (17 posti distribuiti tra i nove Comuni dell’ATS XXII), ‘Le Cento Torri’ (4 posti Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Ascoli), ‘Valorizzazione e promozione delle attività culturali e di accoglienza turistica del territorio’ (4 posti Ufficio cultura del Comune di Ascoli).

La selezione si svolgerà il 2 novembre alle ore 9.30.

Il bando è rivolti ai giovani Neet (cioè coloro che non studiano né lavorano), che possono presentare una sola domanda di partecipazione utilizzando il sistema informatico Siform2 (https://siform2.regione.marche.it) e accedendo attraverso Spid.

Per ogni informazione in merito al Servizio Civile nei Comuni dell’Ats XXII è possibile contattare lo 0736/298561.

Il bando completo e tutti i documenti sono reperibili nel sito istituzionale del Servizio civile Marche all’indirizzo www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile.

I tre progetti dell’Ats XXII prevedono anche alcuni requisiti aggiuntivi: per ‘Mi metto in gioco’ e ‘Le Cento Torri’ è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che permetta l’accesso al percorso universitario; per ‘Valorizzazione e promozione delle attività culturali e di accoglienza turistica del territorio’ serve il diploma di scuola secondaria di secondo grado in operatore turistico oppure la laurea in conservazione e restauro beni culturali.

