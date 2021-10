Venerdì 22 e sabato 23 in programma una serie di eventi culturali nella splendida cornice di Ascoli Piceno per festeggiare l’anniversario della storica casa editrice.

ASCOLI PICENO – È in programma per venerdì 22 e per sabato 23 ottobre, ad Ascoli Piceno, la festa per i 120 anni della casa Editrice Laterza, uno tra i maggiori marchi editoriali italiani, che dal 1901 contribuisce alla diffusione della cultura e del sapere, con particolare attenzione alla filosofia, alla storia e all’impegno civile.

L’evento è organizzato dalla casa editrice Laterza e dalla Libreria Rinascita e ha il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno oltre alla collaborazione del Caffè Meletti, storico caffè situato sulla piazza del Popolo di Ascoli, candidata al titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2024.

Si partirà venerdì 22 ottobre, dalle ore 17.00, presso la libreria Rinascita, dove la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli interverrà sul tema della storia culturale delle donne, presentando il suo ultimo libro dal titolo “Madri, quasi madri, madri mancate. Sei storie medievali”, una raccolta di biografie di alcune donne del medioevo che si sono distinte per le loro esperienze biografiche e intellettuali. Dalle ore 18.30, ci sarà poi un incontro con Stella Levantesi, giornalista autrice del volume “I bugiardi del clima. Potere, politica, psicologia di chi nega la crisi del secolo”, un lavoro di ricerca sul tema centrale e dirompente del cambiamento climatico.

Si proseguirà sabato 23 ottobre alle ore 11.00 al Caffè Meletti, dove saranno ospiti Giuseppe, Bianca e Antonia Laterza, che racconteranno aneddoti e prospettive future dell’editoria alle soglie del nuovo millennio. E sempre sabato 23 ottobre, alle ore 18.00, presso la libreria Rinascita, Maurizio Ferraris chiuderà la rassegna, presentando il suo ultimo lavoro dal titolo “Documanità: Filosofia del mondo nuovo”, un prezioso saggio sul rapporto dell’uomo rispetto alla grande rivoluzione tecnologica del web e dell’economia dell’informazione.

Ecco il programma completo:

Venerdì 22 ottobre – Libreria Rinascita

ore 17.00 – Maria Giuseppina Muzzarelli

Le donne nella storia, il potere della scrittura: presentazione del libro

Madri, madri mancate, quasi madri. Sei storie medievali

Venerdì 22 ottobre – Libreria Rinascita

ore 18.30 – Stella Levantesi

Impegno civico e ricerca: presentazione del libro

I bugiardi del clima. Potere, politica, psicologia di chi nega la crisi del secolo

Sabato 23 ottobre – Caffè Meletti

ore 11.00 – Giuseppe Laterza

Conversazione: 120 Anni con Laterza, la storia dell’editore che ha fatto la Storia.

con Antonia e Bianca Laterza

Sabato 23 ottobre – Libreria Rinascita

ore 18.00 Maurizio Ferraris

Pensare il mondo contemporaneo: presentazione del libro

Documanità: Filosofia del mondo nuovo

Gli ingressi sono consentiti con Green Pass e mascherine.

Per informazioni e prenotazioni: e-mail: eleonora@rinascita.it

o whatsapp: 340 1543750

