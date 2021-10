ASCOLI PICENO – In occasione di ASCOLI-SPAL, in programma giovedì 28 ottobre alle ore 18 al Del Duca, importanti novità sono riservate ai sostenitori bianconeri con prezzi ribassati nei settori caldi del tifo: in particolare in Tribuna Mazzone e Curva Nord gli Under 14 usufruiranno della speciale tariffa a 3,00 € (conservata anche la tariffa intermedia per gli Under 18), mentre il prezzo intero per i maggiorenni è di 10,00 € in Curva Nord e 20,00 € alla Mazzone.

Sarà l’occasione per rivedere un Del Duca gremito, o quasi, considerata l’apertura al 75% degli impianti. Presenti sugli spalti tutti i tesserati della Scuola Calcio, del Settore Giovanile bianconero e della squadra del Quarta Categoria “Ascoli for Special”.

Importante l’opportunità regalata a tutti coloro che acquisteranno sia il biglietto di ASCOLI-SPAL che quello di ASCOLI-VICENZA: esibendo dall’8 al 26 novembre all’Ascoli Calcio Store di via Cairoli entrambi i tagliandi (intestati allo stesso utilizzatore) sarà possibile usufruire dello sconto del 20% su tutti i prodotti ufficiali s.s. 2021/22.

IMPORTANTE: I biglietti per ASCOLI-SPAL saranno in vendita dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 22 ottobre, nei seguenti punti vendita:

Store Ascoli Calcio – Via Cairoli, 32 – Ascoli Piceno

Biglietteria Oasi – Via del Commercio, 52 – Ascoli Piceno

Biglietteria IDF3 – Via Narciso Galiè, 25 – Ascoli Piceno

Bar Borgo Chiaro – Via Delle Zeppelle, 5 – Ascoli Piceno

Brecciarol Bar – Via Salaria Inferiore, 21 – Fraz. Brecciarolo – Ascoli Piceno (Nuovo)

Tabaccheria Marchionni – Via Gabrielli – Grottammare (AP)

Da lunedì 25 ottobre inizierà anche la vendita online.

Prezzi e informazioni sono consultabili all’interno della sezione del sito “Biglietteria-Prezzi”

